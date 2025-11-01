TEMAS DE HOY:
Cómo saber si tu pareja te engaña: las 5 señales que alerta la psicología

Especialistas señalan que ciertos comportamientos sutiles —como cambios en la comunicación, la intimidad o el uso del celular— pueden ser señales de alerta antes de que se confirme una infidelidad.

Silvia Sanchez

01/11/2025 12:00

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

La infidelidad no siempre se descubre de manera evidente. Muchas veces, antes de que aparezcan pruebas concretas, existen actitudes y patrones que pueden encender las alarmas.

Desde la psicología, se identificaron algunos comportamientos que podrían indicar que una persona no está respetando un vínculo monógamo.

1. Cambios bruscos en la comunicación

Si antes compartía detalles de su día y ahora evita las conversaciones profundas o responde de manera evasiva, podría estar ocultando algo. El distanciamiento verbal suele ser una de las primeras manifestaciones de desconexión emocional.

2. Protección excesiva del celular

Pasar de dejar el teléfono a la vista a llevarlo a todas partes, cambiar contraseñas o activar bloqueos adicionales sin motivo aparente puede reflejar la necesidad de esconder interacciones. Según especialistas, este es uno de los comportamientos más comunes cuando hay terceros involucrados.

3. Modificaciones repentinas en la apariencia

Un interés repentino por cambiar de look, entrenar más o comprar ropa nueva sin comentarlo —especialmente si no lo hace para planes compartidos— puede responder al deseo de impresionar a otra persona.

4. Ausencias y excusas constantes

Incrementar las horas “extras” de trabajo, salir con amigos que no conocés o realizar viajes inesperados son situaciones que, sumadas a otras señales, podrían sugerir una doble vida. La clave está en observar la coherencia entre lo que dice y lo que hace.

5. Menor interés en la intimidad

Si la frecuencia de las muestras de afecto físico disminuye sin motivos claros, puede ser una señal de que la energía emocional o sexual está dirigida hacia otra relación. Este cambio suele ir acompañado de irritabilidad o apatía.

Desde la psicología, se aclara que ninguna de estas señales por sí sola prueba una infidelidad, pero la combinación de varias puede ser un fuerte indicio.

Ante la sospecha, los especialistas recomiendan evitar conclusiones precipitadas y optar por el diálogo abierto, buscando confirmar la información antes de tomar decisiones definitivas.

Detectar estos comportamientos a tiempo no solo permite aclarar una situación incierta, sino también proteger la autoestima y recuperar el control de la propia vida emocional.

