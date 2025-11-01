Un video que circula en redes sociales muestra una escena insólita: un perro robot paseando a un perro real por una calle en China. El momento fue grabado por varias personas que, entre risas y sorpresa, registraron el inusual paseo que rápidamente se volvió viral.

El robot pertenece a la empresa Unitree, conocida por desarrollar modelos cuadrúpedos que imitan el movimiento y comportamiento de un perro. En las imágenes se observa cómo el robot sostiene la correa con precisión y mantiene un paso firme al lado del animal real, sin mostrar signos de esfuerzo.

La escena ha generado una ola de reacciones. Algunos usuarios celebraron el hecho como una muestra del avance tecnológico y la precisión de la robótica moderna, mientras que otros expresaron inquietud por la sustitución de la interacción humana en actividades cotidianas, como pasear a las mascotas.

Más allá del impacto visual, el episodio refleja una tendencia creciente: la integración de robots en la vida diaria para realizar tareas domésticas o recreativas. Aunque hoy pueda parecer una curiosidad tecnológica, algunos especialistas no descartan que, en el futuro, este tipo de dispositivos se conviertan en herramientas comunes para quienes no disponen de tiempo suficiente para pasear a sus animales.

La imagen del perro robot llevando de la correa a un can real resume, con una mezcla de humor y asombro, el punto al que ha llegado la tecnología en su intento por replicar —y quizá reemplazar— aspectos de la vida humana.

Mira la programación en Red Uno Play