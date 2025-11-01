“La Asamblea Legislativa fue violentada y requiere una reestructuración total”, afirma la exdiputada Álvarez

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) celebra este viernes su última sesión ordinaria correspondiente a la gestión 2020-2025, bajo la presidencia de David Choquehuanca. Esta legislatura ha sido señalada como una de las más polémicas de los últimos años, debido a incidentes, discrepancias internas y tensiones políticas.

La exdiputada de Creemos, María René Álvarez, calificó la gestión como “violentada totalmente en el ámbito institucional” y señaló la intervención de otros poderes del Estado en el funcionamiento del Legislativo, que debería representar de manera directa la voluntad de los ciudadanos.

“Hubo muchísima violencia de parte del MAS; si ellos no conseguían a las buenas la aprobación de una ley, empezaban a ejercer la violencia. Me parece que hay una tarea muy importante que es reconstruir este poder legislativo, y para eso debe haber una reestructuración total con apertura al debate y al consenso por el bien de Bolivia”, afirmó la exdiputada.

Pese a las dificultades, Álvarez destacó algunos logros desde su rol opositor. Señaló que la resistencia de la oposición permitió avanzar en la aprobación de leyes de reforma social.

“Me apena mucho que se brinde esa categoría de ser una de las peores asambleas; evidentemente, el abuso de poder del MAS derivó en esa situación. Sin embargo, en nuestro rol opositor puedo destacar que la resistencia nos ayudó probablemente a conseguir leyes de reforma social en el país. También me alegra que se pudo evidenciar que muchos parlamentarios que de la boca para afuera estaban en contra del MAS, por debajo hacían su negociado”, señaló Álvarez.

Con el cierre de esta legislatura, la atención se centra ahora en la conformación de la nueva Asamblea Legislativa y los desafíos que enfrenta para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la institucionalidad en Bolivia.

