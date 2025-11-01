El espíritu de Halloween invade Bolivia: catrinas, brujas y superhéroes recorren las calles de Cochabamba y La Paz

El 31 de octubre se transformó en una noche de fantasía y celebración en Bolivia, con las principales arterias de Cochabamba y La Paz repletas de familias y grupos de amigos luciendo elaborados disfraces. Las zonas del Prado cochabambino y paceño se convirtieron en los puntos neurálgicos de la festividad, desbordados por el entusiasmo de niños y adultos que salieron a disfrutar de la víspera de Todos los Santos a la usanza de Halloween.

Las calles y avenidas se congregan de familias por Halloween disfrazados de los personajes de películas de terror y series de televisión, es por ello que el municipio paceño cerró varias vías en otros sectores para el evento. FOTO/Francisco RIVEROS @APGNoticiasBo

En Cochabamba, la afluencia de gente fue masiva. El Prado se llenó de un desfile de personajes que iban desde figuras tradicionales como catrinas y fantasmas, hasta criaturas míticas como Medusa y guerreros como el caballero medieval.

La creatividad de los atuendos fue notable, con muchos participantes, tanto pequeños como mayores, admitiendo que dedicaron entre una y dos semanas a la elaboración de sus trajes. Padres de familia confirmaron que su principal motivación al disfrazarse era brindar un momento de "diversión a los niños".

FOTO/Francisco RIVEROS @APGNoticiasBo

El panorama no fue diferente en La Paz, donde decenas de familias se congregaron en el centro de la ciudad para el tradicional recorrido. Los más pequeños se hicieron escuchar con la icónica frase "dulce o truco", mientras que grupos de amigos deslumbraron con la originalidad y coordinación de sus disfraces.

Un claro reflejo de las tendencias culturales actuales fue la gran cantidad de niñas que lucieron los trajes de la popular película "Kpop Demon Hunters", compartiendo espacio con personajes de videojuegos, clásicos del cine de terror y superhéroes como Spiderman. La celebración en ambas ciudades bolivianas demostró la fuerte adopción de esta fiesta, que se vive con gran dedicación y espíritu festivo.

Mira la programación en Red Uno Play