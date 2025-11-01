¡Greta está de fiesta! Belinda se transforma en la Gremlin femenina para su icónico "Beliween 2025"

La artista mexicana Belinda volvió a coronarse como la "reina del Halloween" al celebrar la edición 2025 de su ya tradicional y esperada fiesta, el "Beliween". Este año, la cantante deslumbró con una elección de disfraz audaz y original: se transformó en Greta, la Gremlin femenina de la clásica película Gremlins 2: La Nueva Generación.

El evento, que fue conceptualizado como un “Ritual Beliween” y se llevó a cabo en un exclusivo salón, demostró una vez más la gran dedicación de Belinda a esta celebración, que se ha consolidado como una de las más relevantes en el espectáculo latino. La decoración del lugar, inspirada en el mundo de los Gremlins, incluyó luces, niebla y detalles que crearon un "Castillo del Terror" muy glamuroso.

Bárbara de Regil y su esposo Fernando Schoenwald estuvieron entre los invitados el Beliween 2025.

El atuendo de Belinda mezcló a la perfección lo extravagante con lo sofisticado, replicando la estética salvaje del personaje de Greta, pero con el toque de alta costura que la caracteriza. Su disfraz incluyó: una peluca verde vibrante, maquillaje llamativo, resaltando su lado "salvaje", un ajustado corsé de color rojo, una falda con animal print y un abrigo de plumas que la hicieron brillar.

El "Beliween 2025" no solo fue un espectáculo visual por el disfraz de la anfitriona, sino también por la convocatoria de figuras del entretenimiento mexicano. Entre los asistentes que lucieron sus mejores y más creativos disfraces se encontraban personalidades como Aislinn Derbez, Bárbara de Regil, Karol Sevilla y Mariana Zaragoza.

Aislinn Derbez se disfrazó de uno de los populares personajes de su papá.

La fiesta se convirtió en un gran show donde Belinda demostró su capacidad para combinar música, moda y creatividad, consolidando su evento de Halloween al nivel de las grandes celebraciones internacionales. A través de sus redes sociales, la artista compartió imágenes de su transformación y de la velada, recibiendo miles de elogios por la originalidad y el estilo de su icónico disfraz.

