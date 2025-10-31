TEMAS DE HOY:
Internacional

Un hombre muere tras ser atacado por una manada de elefantes en Malasia

Los supervivientes se vieron obligados a huir nuevamente por el retorno de uno de los elefantes.

EFE

31/10/2025 11:32

Muere un hombre en Malasia tras ser atacado por una manada de elefantes. Imagen de Lucka1313 en Pixabay
Malasia

Un hombre de 43 años perdió la vida en Malasia tras ser atacado por una manada de elefantes salvajes cuando un grupo de trabajadores madereros fueron sorprendidos por los animales mientras dormían.

La agencia pública malasia Bernama explicó, citando fuentes policiales, que la víctima residía en el pueblo maderero de Gua Musang, en el estado de Kelantan (unos 250 kilómetros al norte de Kuala Lumpur), donde tuvo lugar el ataque la noche del miércoles.

La Policía local recibió el jueves el reporte, según el cual seis trabajadores madereros despertaron abruptamente por fuertes ruidos en el lugar en el que dormían, tras lo cual corrieron hacia el bosque para ponerse a salvo.

El jefe de la Policía local Sik Choon Foo, indicó que los cinco trabajadores que lograron escapar regresaron al sitio unas horas más tarde y encontraron a la víctima con heridas graves, incluyendo fracturas en ambas piernas.

Los supervivientes se vieron obligados a huir nuevamente por el retorno de uno de los elefantes.

El cuerpo sin vida de la víctima fue trasladado más tarde al hospital de la localidad, donde una autopsia determinó que murió por las heridas causadas por los animales.

Malasia registra con cierta frecuencia irrupciones de elefantes salvajes en áreas pobladas, generalmente en búsqueda de comida. A mediados de marzo, las autoridades lanzaron un operativo de búsqueda para atrapar a un elefante salvaje que atacó a dos personas en Kuala Krai, unos 350 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

Los paquidermos habitan varios países del Sudeste Asiático, donde siguen siendo utilizados en ocasiones con fines turísticos pese a numerosas denuncias de organizaciones animalistas sobre supuesta violencia contra ellos.

EFE

