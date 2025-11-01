¡Consternador! Velan a la niña que murió tras ser agredida violentamente por su tía

La menor de seis años que perdió la vida tras sufrir graves lesiones en su cabeza y cuerpo es velada en el barrio El Trigal, en Santa Cruz. La tía paterna de la niña la golpeó violentamente junto a su hermanito; la menor no pudo resistir y perdió la vida, mientras que el niño lucha por su vida en una sala de terapia intensiva.

Las autoridades revelaron que la agresora y su pareja intentaron fugarse tras cometer la brutal agresión, pero fueron capturados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Durante la detención, se les encontró un arma de aire comprimido y pertenencias preparadas para escapar. Además, la mujer tenía manchas hemáticas en su vestimenta, producto de la sangre presuntamente de los menores.

“Al momento de la captura, tanto la infanticida como su pareja pretendían fugarse. Se les encontró un arma de aire comprimido, con la cual la agresora habría provocado las lesiones a los niños”, indicó el coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc en Santa Cruz.

El caso había sido inicialmente investigado como infanticidio en grado de tentativa, pero tras el fallecimiento de la niña fue recalificado como infanticidio consumado. La tía agresora fue sentenciada a 30 años de prisión, mientras su pareja cumple detención preventiva.

Vecinos y familiares acompañan el velorio, expresando su dolor y consternación y exigiendo justicia.

