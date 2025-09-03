Niña fallece en Warnes con signos de maltrato; investigan a la madre y al padrastro

Una trágica noticia conmociona a la comunidad de Coloradillo en el municipio de Warnes: una niña de dos años falleció con múltiples signos de violencia y desnutrición. Las autoridades investigan un presunto caso de infanticidio y detuvieron a la madre como principal sospechosa, mientras buscan al padrastro, quien salió de viaje horas antes del deceso.

La menor fue trasladada a un centro de salud este martes, prácticamente sin vida. Según el médico general Ever Apaza, el estado de la niña era alarmante.

"Le dimos oxígeno, le reanimamos, vimos que estaba pálida, no estaba respirando", relató el facultativo. Durante la revisión, los médicos descubrieron que las lesiones no eran accidentales.

"Los miembros inferiores estaban fracturados, supuestamente la madre dice que le había llevado al huesero, estaba bien vendado, no tenía buena circulación, tenía un mal olor... Y eso había sido del absceso que tenía en el abdomen", explicó el doctor. A esto se sumaban laceraciones, deshidratación crónica, moretones en la cabeza y lesiones en las orejas con forma de mordida.

La Policía arresta a la madre; el padrastro es buscado

Tras encontrar evidentes signos de maltrato y recibir información contradictoria de la madre, agentes de la Policía, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) la arrestaron con fines investigativos.

Según Raúl Torrico, director de la Defensoría de la Niñez, la menor vivía con su abuelo hasta hace aproximadamente un mes, cuando la madre y su nueva pareja, el padrastro, se mudaron a otra casa. "Se habría suscitado todo el maltrato, que le dieron tanto la mamá como el padrastro, es lo que dice el abuelo", afirmó Torrico.

El funcionario agregó que el padrastro, según la versión de la madre, partió de viaje a la ciudad de Cochabamba horas antes de que la niña muriera, sin proporcionar datos exactos sobre su paradero. "Corresponde que la Felcv investigue", puntualizó Torrico. Ahora, las autoridades se encuentran en la búsqueda del hombre para tomar su declaración sobre los hechos. Un médico forense realizará la autopsia para certificar la causa exacta de la muerte de la niña.

