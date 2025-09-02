TEMAS DE HOY:
Policial

La Paz: discusión por pensiones terminó con un hombre asesinado a cuchilladas

La víctima acudió a ayudar a su hermana, quien era agredida por su expareja. El agresor usó un cuchillo e intentó huir.

Silvia Sanchez

02/09/2025 17:19

Un hombre de 33 años falleció apuñalado en la ciudad de La Paz, luego de intervenir para defender a su hermana de una agresión por parte de su expareja. El hecho ocurrió en un edificio de la zona San Pedro, según informó la Policía Boliviana.

El agresor, identificado como Álvaro M.C.M., de 37 años, se encontraba discutiendo con su expareja por el pago de asistencia familiar. La discusión subió de tono y se tornó violenta.

Al notar las agresiones, las hijas de la mujer pidieron ayuda, lo que motivó la llegada del hermano de la víctima. Fue entonces cuando el agresor ingresó a la cocina, tomó un cuchillo y lo apuñaló, provocándole heridas mortales.

“Levanta un arma punzocortante con la cual ha herido a la víctima”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gabriel Neme.

Luego del ataque, Álvaro M.C.M. se dio a la fuga. Sin embargo, tras la intervención de sus familiares, la Policía logró ubicarlo y detenerlo.

“La madre y la hermana del autor, luego de haber sido persuadidas, permitieron que la FELCC pueda dar con su paradero”, agregó Neme.

El agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público y actualmente se encuentra en celdas policiales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

 

