Incertidumbre por el debate: TSE se reúne para analizar si se realiza o no este 12 de agosto

Naira Menacho

09/08/2025 12:30

 Ante el anuncio de varios candidatos presidenciales de que no podrán asistir al Segundo Debate Presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que coincide con sus cierres de campaña, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que este sábado se realizará una reunión de Sala Plena para definir si el encuentro se llevará a cabo o no.

Hasta el momento, Ávila precisó que solo cuatro candidatos confirmaron su participación: Andrónico Rodríguez (Alianza Pueblo), Eduardo del Castillo (MAS), Rodrigo Paz (PDC) y Pavel Aracena (ADN).

“Los demás candidatos han observado la fecha del 12 porque coincide con sus cierres de campaña. Esto lo vamos a analizar y tomar en cuenta. Ya fuimos convocados a Sala Plena; hoy hicimos un cuarto intermedio que será retomado este sábado por la mañana, cuando tomaremos la determinación sobre el debate”, explicó Ávila.

