Samuel y Tuto ponen en duda su participación en el segundo debate presidencial convocado por el TSE

A pocos días del segundo gran debate presidencial convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los candidatos Samuel Doria Medina (alianza Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Libertad y Democracia - Libre) pusieron en duda su participación para el próximo martes 12 de agosto.

En una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red UNO, Doria Medina justificó su posible ausencia argumentando compromisos de cierre de campaña.

“En el caso del TSE y los empresarios privados ya he asistido a un foro. Entonces, espero que no se dé ese foro porque estamos en los cierres de campaña y tengo compromisos de asistir a varias regiones en estos últimos días”, expresó el candidato de Unidad.

Por su parte, Jorge Quiroga planteó abiertamente la necesidad de adelantar la fecha del debate para evitar interferencias con las actividades de cierre electoral de los diferentes frentes. Aunque no descartó completamente su asistencia, dejó entrever que la actual programación complica su participación.

“Creo que, con Manfred Reyes Villa, con Samuel Doria Medina, nos hemos aburrido de vernos, tantas veces que hemos estado en los foros”, dijo con tono irónico, en alusión a la seguidilla de encuentros entre los principales aspirantes a la presidencia.

A pesar de las solicitudes de modificación de fecha, el TSE ratificó la realización del debate para el martes 12 de agosto, en coordinación con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP).

