¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado, 9 de agosto en Bolivia?

Según datos emitidos este sábado, 9 de agosto de 2025, por el portal especializado https://dolarboliviahoy.com/, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de Bs 13.31, y un precio de compra de Bs 13.22.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió variaciones, y un leve descenso ya que el dólar paralelo se registraba la pasada jornada de viernes, a la venta en Bs 13.41, y en esta jornada se registra en Bs 13.31.

En tanto para la compra la pasada jornada registró Bs 13.36 y hoy se registra en Bs 13.22, mostrando un descenso tanto para la compra, como para la venta.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a Bs 20, por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes un notable descenso, ya que a la compra se registra en Bs 13.22, y Bs 13.13, para la venta.

Cotización dólar paralelo

Cotización dólar Blue

