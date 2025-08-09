Elecciones Generales: Inicia el armado de maletas electorales en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, inició con el armado de más de 9 mil maletas electorales previstas para su uso durante la jornada de votación del próximo 17 de agosto.

“Nosotros hemos comenzado el día de hoy, estamos con el armado de las maletas electorales, son 9.115 las maletas electorales para su distribución en 1.124 recintos, nos encontramos en el centro de logística ubicado en el colegio Militar de Aviación”, explicó la presidenta del TED, Cristina Claros.

Claros, explicó que se sigue un control de calidad para el armado de las maletas electorales, y entre algunos de sus elementos están: la numeración, ánfora, identificación del proceso electoral, acta de escrutinio y conteo, sobres de seguridad, formularios, lista de habilitados e inhabilitados, certificados de sufragio y material genérico, todo lo previsto, para que los jurados puedan cumplir con sus funciones.

Tras verificar todos los componentes de la maleta electoral y su numeración, los funcionarios alistan la distribución del material a partir del 14 de agosto.

“La distribución está prevista para que salga cumpliendo la cadena de custodia a partir del 14 de agosto”, agregó Claros.

TED identifica municipios en riesgo y alista plan de contingencia

La presidente del TED de Santa Cruz, María Cristina Claros identificó algunos de los municipios en riesgo como San Julián, Yapacaní, Cuatro Cañadas, entre otros y aseguró que es están tomando los recaudos correspondientes.

“Estamos ajustando nuestros planes de contingencia para tener el monitoreo, minuto a minuto, del traslado del material con custodio militar, sino también, para activar planes de contingencia para evitar cualquier situación”, afirmó Claros.

