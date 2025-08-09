Comité cívico reclama explicaciones por ingreso de extranjeros a días de la elección

El Comité Pro Santa Cruz denunció la llegada de al menos 100 ciudadanos venezolanos al país en vuelos chárter. El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, exigió una explicación al Ministerio de Gobierno.

“Vemos que entran y salen ciudadanos extranjeros uniformados como Pedro por su casa. Sin embargo, para ellos no hay cuestionamiento en aduana ni en migración. Por eso queremos saber por qué estos vuelos y cuál es el destino de esas personas, cuáles son sus funciones o qué actividades vienen a realizar”, declaró.

Cochamanidis señaló que la denuncia sobre el ingreso de estos ciudadanos provino de trabajadores del aeropuerto.

En este sentido, informó que se están realizando consultas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al Tribunal Electoral Departamental (TED), a Migración y al Ministerio de Gobierno para que brinden la información correspondiente.

