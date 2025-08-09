“Frenó y otra persona se subió” Albañil tomó un taxi por aplicación y fue asaltado por el chofer y su cómplice

Un albañil de aproximadamente 40 años de edad, denunció haber sido víctima de robo tras haber contratar los servicios de un taxi por aplicación, pues tras subir al motorizado, habría sufrido el robo de sus pertenencias.

El violento robo se registró el pasado martes por la noche, cerca de media noche, cuando el albañil solicitó la ayuda de una vecina para pedir un taxi por aplicación, solicitó ser trasladado a su vivienda, pero en el trayecto, el motorizado se detuvo y un cómplice del chofer subió para reducirlo y robarle.

“Tomé un taxi del km 6 con destino a Fortaleza y en el trayecto, llegando a la avenida Bolivia, el auto aceleró, y yo veía que el chateaba y hablaba, aumentó su volumen y de repente frenó de golpe y otra persona subió atrás”, cuenta la víctima.

El hombre que sufrió el robo, contó que el cómplice del chofer, lo amenazó y le dijo que lo atacaría con un arma blanca, entonces el albañil se vio obligado a entregar el dinero que tenía de su trabajo.

“Quise reaccionar y el de atrás me agarra del costado y me dicen no te muevas o te voy a sunchar, y me dicen, dame todo lo que tienes, sabemos que tienes plata”, agregó la víctima en su relato.

Contó que entregó Bs 700, que era el pago de su trabajo, ahora presentará su denuncia ante la policía y dará a conocer las características del vehículo.

