Piden reforzar seguridad en el Trópico de Cochabamba ante elecciones del 17 de agosto

A una semana de las elecciones generales del próximo 17 de agosto, crece la tensión en el Trópico de Cochabamba, particularmente en la región del Trópico, que ha sido calificada como una zona de riesgo de conflicto.

Representantes de partidos políticos demandan una acción más decidida del Órgano Electoral, al que consideran el principal responsable de asegurar el desarrollo transparente y pacífico de los comicios. “El Órgano Electoral debe tomar cartas en el asunto. Las medidas las tiene que tomar esa instancia”, afirmaron voceros de diferentes agrupaciones políticas.

Por su parte, Manuel Morales, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), advirtió que se deben generar condiciones para que el proceso se lleve adelante con todas las garantías en esta zona. “La policía siempre ha tenido presencia para resguardar los recintos electorales”, expresó.

“Evo Morales va a asistir a las elecciones del 17 de agosto de manera libre, espontánea, a un centro de votación, sin que sea objeto de detención por parte de las autoridades que deben cumplir los mandamientos de aprehensión”, cuestionó el miembro del CONADE.

