En Perú, crean “El cheleférico”: ¿Qué es y para qué lo inventaron?

[Video] Una muestra de ingenio para trasladar algunos “objetos importantes” con el mínimo esfuerzo.
09/08/2025 20:02
Escuchar esta nota
Se trata de una imagen que se hizo viral en redes sociales y que no deja de provocar sensación y un sin número de comentarios.
“El cheleférico”, según la publicación de redes sociales, fue inventado por un grupo “sediento” de peruanos.
El peculiar sistema, con poleas y cables, lleva de un lado a otro las bebidas sin necesidad de hacer uso de las escaleras.
En el video viral, se observa el traslado de una caja de cerveza cuesta arriba y sin esfuerzo físico.
La ingeniosa idea fue resaltada por usuarios de plataformas virtuales, quienes destacaron el talento y creatividad.
Mira la programación en Red Uno Play
19:55
21:00
23:00
00:00
04:57
05:57
19:55
21:00
23:00
00:00
04:57
05:57