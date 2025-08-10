TEMAS DE HOY:
En Perú, crean “El cheleférico”: ¿Qué es y para qué lo inventaron?

[Video] Una muestra de ingenio para trasladar algunos “objetos importantes” con el mínimo esfuerzo.

Silvia Sanchez

09/08/2025 20:02

Imagen captura RR.SS.
Perú

Escuchar esta nota

Se trata de una imagen que se hizo viral en redes sociales y que no deja de provocar sensación y un sin número de comentarios.

“El cheleférico”, según la publicación de redes sociales, fue inventado por un grupo “sediento” de peruanos.

El peculiar sistema, con poleas y cables, lleva de un lado a otro las bebidas sin necesidad de hacer uso de las escaleras.

En el video viral, se observa el traslado de una caja de cerveza cuesta arriba y sin esfuerzo físico.

La ingeniosa idea fue resaltada por usuarios de plataformas virtuales, quienes destacaron el talento y creatividad.

 

