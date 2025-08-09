Beni: Felcn secuestra media tonelada de droga, armas y vehículos

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en el departamento del Beni, logró el secuestro de cerca de media tonelada de droga en diferentes operativos de interdicción al narcotráfico.

Durante los operativos desarrollados en diferentes provincias del Beni, se logró la aprehensión de tres personas, se confiscó armas de fuego y dinero.

“Entre los resultados alcanzados están 3 personas aprehendidas y el secuestro de 457 kilos con 450 gramos de clorhidrato de cocaína, 4 kilos con 200 gramos marihuana”, informó la Felcn en sus redes sociales.

Foto Policía Boliviana

Además, se secuestraron vehículos, equipos de comunicación, otros bienes logísticos y dos inmuebles.

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico ejecutó la serie de operativos estratégicos en diferentes provincias del departamento del Beni, logrando afectar fuertemente a la economía ilícita del narcotráfico”, agrega el reporte de la Felcn.

