“Que a nadie le pase esto”; Familia de chofer que chocó con camión “sin señalización” pide justicia

Familiares de Luis Fernando G.R., el conductor de 27 años que perdió la vida tras impactar con la parte trasera de un camión, piden justicia y aseguran que su ser querido no tendría responsabilidad en el hecho.

Señalaron que tanto el motorizado como la carretera carecen de señalización, lo que se convierte en un riesgo constante para los transportistas y vecinos de la zona.

“Viendo el lugar del accidente, es verídico que el camión no tenía señalización y otra hipótesis es que otro vehículo llegó a encandilar a mi hijo”, señaló el padre de la víctima.

El camión estaba detenido según la explicación del padre de la víctima, el hombre era conductor del trufi de la Cooperativa de Transporte Germán Moreno de la ciudad de Montero.

Piden justicia y ayuda para que se eviten este tipo de accidentes, solicitaron mejorar la señalización de la carretera y mayor control de los motorizados que circulan por la región.

