Policial

¡Se salvaron de milagro! Vagoneta sufre terrible embarrancamiento en la ruta a los Valles Cruceños

Los cuatro ocupantes del vehículo quedaron atrapados entre los fierros.

Silvia Sanchez

09/08/2025 15:47

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El terrible accidente se registró en la ruta a los Valles Cruceños, a la altura de la curva en el sector denominada La Angostura, donde una vagoneta terminó embarrancándose.

Según el reporte preliminar, el motorizado circulaba sobre la carretera y al tratar de esquivar a un camión, el conductor perdió el control y terminó saliendo de la vía, se embarrancó al menos 30 metros.

Vecinos del sector, al haber conocido sobre el incidente, se acercaron para ayudar a los ocupantes del vehículo, cuatro personas estaban dentro del motorizado, tres mujeres y un varón.

Los ocupantes del vehículo terminaron atrapados entre los fierros y tuvieron que utilizar diversas herramientas para poder liberarlos.

Las cuatro personas terminaron con heridas, afortunadamente no hubo víctimas fatales y el caso fue reportado a la Policía.

 

