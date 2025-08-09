TEMAS DE HOY:
Menor cae de un mirador Policia abusador Motociclista cae al barranco

21ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

“Esto es terrible”: Así reaccionó un reconocido youtuber al probar alcohol en Bolivia

[Video] El joven estuvo presente en el altiplano y probó el alcohol que compró con Bs. 20.

Silvia Sanchez

09/08/2025 17:46

Bolivia

Escuchar esta nota

El youtuber Pau Clavero, que en redes sociales es conocido como HiClavero, estuvo de visita en nuestro país, y en su paso por el altiplano, decidió probar algunos de los productos más populares y de bajo costo.

Clavero, por algunas recomendaciones, llegó a comprar el legendario alcohol caimán, y decidió probarlo puro, sin mezclarlo con otro producto, y su reacción provocó varias reacciones en redes sociales.

“Esto es terrible, aquí donde dice fecha de vencimiento, no existe, porque esto no caduca, esto lo podríamos tomar en 20 años”, dice el youtuber en su publicación.

 

Clavero quedó impactado con el sabor del producto que probó y los comentarios a su reacción no se dejaron esperar.

Esta botella me ha costado 20 bolivianos, que sería como un poco más de un Euro”, manifestó.

El youtuber y creador de contenido Pau Clavero es de origen español, que en los últimos años ha vivido en Los Ángeles, Estados Unidos, de donde mostró “una peligrosa realidad de vida”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD