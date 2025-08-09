Elecciones Generales: Impuestos, aranceles y créditos bajos, son las propuestas de Rodrigo Paz y Lara

Rodrigo y Edman Lara recorren Bolivia junto a su gente, escuchando, dialogando y soñando un país posible para todos.
09/08/2025 17:37
Cuando faltan pocos días para las Elecciones Generales, los candidatos por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz y Edman Lara, recorren Bolivia junto a su gente, escuchando, dialogando y soñando un país posible para todos.
Entre sus propuestas, presentaron algunos beneficios para los gremiales o emprendedores y transportistas.
“Para mis queridos gremiales, cuentapropistas, transportistas; para todos aquellos que les dicen informales: crédito barato, impuesto barato, arancel barato, chao aduana y jubilación digna”, dijo el candidato a la presidencia Rodrigo Paz.
Este 2025 elegimos un nuevo rumbo, con principios y compromiso. “Con tu voto, podemos hacer realidad el cambio que Bolivia merece”.
El Partido Demócrata Cristiano, ocupa la última franja en la papeleta de votación.
“Votá por Rodrigo Paz y Edman Lara, VOTA por el Binomio del Pueblo”
