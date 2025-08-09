¡Urgente! Reportan accidente en la carretera Tupiza – Atocha con fallecidos y heridos

Durante la tarde de este sábado se reportó un terrible accidente de tránsito en la carretera que une Tupiza con Atocha, donde un bus terminó volcado.

Según el reporte preliminar compartido en redes sociales, el bus de la empresa Quechisla, volcó después de haber perdido el control en medio de la vía.

Testigos del hecho, indicaron que existen al menos dos víctimas fatales del incidente una gran cantidad de heridos, mismos que fueron trasladados a centros de asistencia médica de la zona.

Personal de la Policía llegó hasta el lugar para iniciar el proceso de investigación y establecer las causas del accidente, todavía no se cuenta con un reporte oficial por parte de las autoridades, quienes confirmarán o descartarán la existencia de personas fallecidas y heridas.

Algunos de los testigos señalaron que los buses circulan con gran velocidad por la región.

