Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), logró interceptar sustancias controladas que eran transportadas al interior de una mochila en un vehículo de transporte público.

Tras la revisión de la mochila, hallaron 5 paquetes con una sustancia blanquecina que a la prueba de campo dio positivo a pasta base de cocaína, con un peso aproximado de 4,500 Kilogramos.

El operativo se desarrolló en la carretera San German-Yapacaní, y la sustancia se encontró dentro del motorizado.

El conductor del motorizado fue aprehendido y tanto la sustancia como el vehículo, fueron secuestrados por el personal policial antinarcóticos, se busca conocer la procedencia y destino de la droga.

El caso fue remitido al Ministerio Público y se espera el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares del aprehendido para conocer su futuro legal.

