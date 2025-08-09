TEMAS DE HOY:
Menor cae de un mirador Policia abusador Motociclista cae al barranco

22ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Capturan a chofer de transporte público que llevaba droga en una mochila

La sustancia controlada incautada, dio un peso aproximado de 4 kilos con 500 gramos.

Silvia Sanchez

09/08/2025 13:14

Foto Policía Boliviana
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), logró interceptar sustancias controladas que eran transportadas al interior de una mochila en un vehículo de transporte público.

Tras la revisión de la mochila, hallaron 5 paquetes con una sustancia blanquecina que a la prueba de campo dio positivo a pasta base de cocaína, con un peso aproximado de 4,500 Kilogramos.

El operativo se desarrolló en la carretera San German-Yapacaní, y la sustancia se encontró dentro del motorizado.

El conductor del motorizado fue aprehendido y tanto la sustancia como el vehículo, fueron secuestrados por el personal policial antinarcóticos, se busca conocer la procedencia y destino de la droga.

El caso fue remitido al Ministerio Público y se espera el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares del aprehendido para conocer su futuro legal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD