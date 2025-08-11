Andrónico Rodríguez baja tendencia electoral según Gran Encuesta de la Red Uno

La gran encuesta nacional de la Red Uno sobre preferencia electoral, sumada a los dos sondeos previos, confirma una tendencia clara: mientras algunos candidatos han crecido y otros se han mantenido, Andrónico Rodríguez se desploma y se convierte en el gran perdedor de la campaña.

Según los datos, Andrónico inició la carrera electoral con un 18% de intención de voto, pero en el último estudio apenas alcanza el 8%, acumulando una caída de 11 puntos porcentuales.

El analista político José Luis Santistevan señaló que esta baja se debe a su incapacidad de diferenciarse del Movimiento al Socialismo y de Evo Morales:

“Andrónico no ha podido destetarse del MAS y Evo Morales. La candidata a vicepresidenta parece más defensora de Evo que una apuesta independiente, y ese es el resultado”, expresó.

Santistevan agregó que tanto Andrónico como Manfred Reyes Villa “han bajado en puntos, no han mostrado nada”, mientras que Samuel y Tuto se mantienen como los punteros que, salvo un hecho extraordinario, irán a segunda vuelta.

FALTA DE DEBATES Y LIDERAZGO AUSENTE

La economista Claudia Pacheco coincidió en que el principal error de Andrónico fue no participar de los debates:

“El gran perdedor es Andrónico por haber reducido 11% y no haber demostrado compromiso. No está preparado. Samuel y Tuto crecieron 5%, Manfred ha perdido bastante, Rodrigo se mantuvo y Eduardo subió gracias a las redes sociales”, explicó.

Pacheco resaltó que Bolivia “quiere un cambio” y que la ciudadanía debe cuidar su voto en un escenario que se perfila para una segunda vuelta entre Samuel y Tuto.

EXPECTATIVA FRUSTRADA Y OPORTUNIDAD DESPERDICIADA

Para Fernando Castedo, expresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, la caída de Andrónico es el resultado de una expectativa inflada que terminó en decepción:

“Si aquí hay un perdedor es Andrónico, por la falsa expectativa que crearon. Huyó a los debates y cuando tuvo la oportunidad, no salió bien. Manfred también cayó. Samuel y Tuto mantienen el liderazgo y Rodrigo Paz tuvo un crecimiento importante, pero con más tiempo podría levantar más”.

CONCLUSIÓN: UN BINOMIO CONSOLIDADO Y SEGUNDA VUELTA HISTÓRICA

Los tres especialistas coinciden en que las encuestas de la Red Uno confirman un hecho inédito en dos décadas: por primera vez, Bolivia se encamina a una segunda vuelta presidencial. Samuel y Tuto son los favoritos para disputarla, mientras que Andrónico queda relegado a un papel marginal, con una pérdida de apoyo que lo deja fuera de la carrera.

Castedo hizo un llamado a frenar la guerra sucia y a garantizar la participación ciudadana el día de la votación:

“Es importante ir a votar. Es la oportunidad de cambiar Bolivia y de cuidar las actas en las 35.000 mesas del país. He visto dejadez de los candidatos en cuidar el voto; ese trabajo queda para la ciudadanía”.

