Tuto es el candidato con más apoyo en Oruro, según la gran Encuesta Nacional de intención de voto

La Encuesta fue presentada en el segmento UNO DECIDE este domingo 10 de agosto.

Red Uno de Bolivia

10/08/2025 20:05

Escuchar esta nota

Según los datos obtenidos en la primera Encuesta Nacional de intención de voto para las elecciones generales este 17 de agosto de 2025, en Oruro, el candidato de Libre, Jorge Tuto Quiroga, consiguió el mayor apoyo con el 15,5% alcanzando el primer lugar por encima del resto de los precandidatos que luchan por ganar la silla presidencial.

Los orureños que participaron en la gran Encuesta Nacional de intención de voto, dieron el segundo lugar a Andrónico Rodríguez con un 13,2%.

El tercer candidato con más apoyo en el departamento de Oruro, fue Rodrigo Paz con el 12,2%.

En cuarto lugar, figura Samuel Doria Medina con 10,2%; y en quinto, Manfred Reyes Villa con 8,2%.

Los otros lugares son: sexto Jhonny Fernández con 4,7%; Eduardo Del Castillo con 4,0%; y Pavel Aracena con 0,5%. Eva Copa figura con 0,1%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 31,2%.

