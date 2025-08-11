“Prioridad a cierres de campaña es mensaje subliminal”; Analistas creen que los candidatos todavía pueden ‘conquistar’ votos

Dentro del análisis de la ‘Gran Encuesta’, también se tomó en cuenta el voto decidido de la población y la mayoría de los candidatos habrían logrado mantener un porcentaje alto de sus votantes.

Para los analistas políticos, estos resultados reflejan el hecho de que los candidatos, todavía podrían obtener el apoyo de más población, un trabajo que se debería lograr a pocos días de la elección.

“Los candidatos no han logrado conquistar a todos sus electores, ya que la mayoría no tiene el 100 por ciento, lo que llama la atención es lo que pierde Jhonny y se debe a una mala gestión y Pavel creo que se subió muy tarde al tema electoral, en estos días los candidatos que están a la cabeza, todavía pueden consolidar que el voto sea a su favor”, aseguró la economista Claudia Pacheco.

Para el analista José Luis Santistevan, el tema de las elecciones se ha cerrado entre los dos candidatos más apoyados, pero observa el hecho de que ambos (Samuel y Tuto) hayan dado prioridad a sus actividades de cierre de campaña y no a otros actos.

“Han priorizado el cierre de campaña, el último mensaje que dan y son mensajes subliminales donde Tuto o Samuel, pueden hacer lo mejor, la gente está esperando que cualquiera de los dos sea más contundente”, puntualizó Santistevan.

En tanto para el exvocal y analista Fernando Castedo, el apoyo y porcentaje de los candidatos podría no aumentar, y cree que ninguno ya se bajaría del proceso electoral.

“Yo no creo que el techo de ellos suba, los porcentajes no van a cambiar, no creo que nadie más se vaya a bajar, aunque tengo dudas del padrón electoral, creo que la cantidad de votantes y la población no está cuadrando, hay que construir un nuevo padrón y debemos defender el balotaje, que sea cumplido en octubre”, manifestó Castedo.

