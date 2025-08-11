‘Migración del voto’ todavía mantendría el apoyo mayoritario para Samuel y Tuto

Dentro de la ‘Gran Encuesta’ también se midió una migración del voto en caso de que algunos candidatos no estuvieran en carrera electoral o se bajen del proceso de votación.

Para los analistas el resultado de esta opción en la encuesta todavía establece que habrá una segunda vuelta entre los candidatos más apoyados, ya que no se lograría una mayoría que supere el 40 por ciento de la votación.

Para José Luis Santistevan, se ratifica que la votación es abierta entre “Tuto y Samuel Doria Medina”, reiterando que habría una segunda vuelta entre ambos.

Por su parte, para la economista, Claudia Pacheco, la ausencia de algunos candidatos, “no alcanzaría para posicionarse, y de todas maneras se iría a una segunda vuelta”.

La opinión es compartida con el analista Fernando Castedo, quien considera que, a estas alturas del proceso electoral, ningún candidato ya se bajaría de la contienda, reiteró que el apoyo mayoritario sigue siendo para Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, y el hecho de que alguno de los dos no esté, “no alcanzaría para ganar en una primera vuelta”.

Uno de los elementos que los analistas identifican en el apoyo a los dos candidatos, son el gran parecido entre sus propuestas.

“La gente está diversificando su voto, lo encuentran similar a Tuto y Samuel, tienen coincidencia en sus propuestas, la gente no considera peligrosa al MAS, lo ven peligroso a Evo Morales que ha estado con mensajes amenazantes”, puntualizó José Luis Santistevan.

