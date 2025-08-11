Resultado de la última 'Gran Encuesta' devela una virtual “segunda vuelta” entre Samuel y Tuto

Tras que Uno Decide de Red Uno de Bolivia diera a conocer los resultados de la última encuesta nacional con miras a las elecciones generales, analistas políticos, consideran que el día de votación, podría establecerse la histórica “segunda vuelta”.

Para el analista José Luis Santiesteban, los bolivianos, recién definirían al presidente y el vicepresidente el próximo mes de octubre.

“Hay un estancamiento, hay más de 10 puntos de diferencia entre los dos primeros y el tercero, con esta fotografía elegiríamos en otubre al presidente y vicepresidente, entonces los porcentajes van a mejorar”, afirmó el analista.

En tanto para la experta Claudia Pacheco, los resultados de la encuesta nacional, muestran “un empate técnico entre los dos primeros candidatos”, entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.

“Hay un 95 % de confiabilidad (en la encuesta) y con el margen de error podríamos decir que hay un empate técnico, los votos blancos han reducido y los nulos han superados a Andrónico y Manfred, y los indecisos son más del 14 por ciento, creo que es un voto oculto”, manifestó Pacheco.

Fernando Castedo, analista y experto en el tema, también considera que la intención de voto, da lugar a un balotaje, una segunda vuelta, donde los bolivianos tendrían que decidir entre los dos candidatos más apoyados.

“Samuel y Tuto han consolidado la preferencia del país, si no ocurre nada raro, ellos tendrían que ir a balotaje, primera vez que habrá segunda vuelta para elegir al presidente y va a ser un tema complicado”, aseveró Castedo.

El balotaje, en el sistema electoral, se constituye en la segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida.

Sin embargo, los analistas ven algunas dificultades en el tema de los recursos para el desarrollo de una segunda vuelta, aunque se tiene la esperanza de que el proceso se lleve adelante como se ha programado, en caso de existir esta situación.

