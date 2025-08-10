Gran Encuesta; Samuel lidera con 21,6%, seguido por Tuto con el 20%

UNO DECIDE presentó este 10 de agosto los resultados de la Gran Encuesta Nacional de Intención de Voto para conocer quiénes son los candidatos que lideran la carrera por la silla presidencial.

A escala nacional, la intención de voto posiciona al candidato Samuel Doria Medina en el primer lugar con un 21,6%.

El segundo lugar lo ocupa el candidato Jorge Tuto Quiroga con el 20%; mientras que Manfred Reyes Villa con el 9,7% obtiene el tercer lugar; seguido por los candidatos Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz se colocan en el cuarto y quinto lugar con el 7,2% y 6,4%, respectivamente.

En el sexto lugar se ubican, empatados con el 2,0%, Eduardo Del Castillo y Jhonny Fernández.

En tanto que en octavo lugar aparece Pavel Aracena de LYP-ADN, con 0.7%, mientras que Eva Copa, de Morena, que no participará en la elección, pero estaba habilitada como candidata cuando se hizo la encuesta, figuraba con 0,4%.

Los votos blancos 5%; los nulos que son un 10,6%; y los indecisos, 14,4%; suman un total de 30%.

