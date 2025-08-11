Samuel lidera en cinco departamentos según la Gran Encuesta Nacional de la Red Uno

A tan solo una semana de las elecciones generales, la Gran Encuesta Nacional presentada por la Red Uno dibuja un mapa político en el que Samuel emerge como el candidato con mayor alcance territorial, liderando en cinco departamentos clave del país.

DOMINIO TERRITORIAL DE SAMUEL

Los resultados confirman que Samuel se impone en Santa Cruz, La Paz, Tarija, Beni y Pando, regiones que, en conjunto, representan una porción significativa del padrón electoral nacional. Este posicionamiento le otorga una ventaja estratégica que podría traducirse en una amplia representación parlamentaria.

TUTO SE AFIANZA EN EL OCCIDENTE

Por su parte, Tuto se consolida como ganador en Potosí, Chuquisaca y Oruro, afianzando su presencia en el occidente y disputando votos en zonas históricamente competitivas.

COCHABAMBA, EL BASTIÓN DE MANFRED

En Cochabamba, Manfred mantiene el liderazgo y asegura el único departamento donde figura como favorito, consolidando su base política en la región.

UN ESCENARIO DIVIDIDO Y CON NECESIDAD DE PACTOS

La encuesta refleja un país dividido en tres fuerzas principales: Samuel gana en 5 departamentos, Tuto en 3 y Manfred en 1. Este reparto anticipa que, independientemente de quién asuma la Presidencia, será imprescindible construir alianzas en la Asamblea Legislativa para garantizar gobernabilidad y avanzar en reformas estructurales.

