Uno decide

En Chuquisaca, Tuto obtiene el primer lugar en la Gran Encuesta Nacional de intención de voto

La población chuquisaqueña fue consultada de manera presencial por Captura Consulting entre el 27 de julio y 3 de agosto.

Luis Fernando Soria Sejas

10/08/2025 20:01

El candidato Jorge Tuto Quiroga obtuvo el mayor apoyo en el departamento de Chuquisaca, con el 24,6%, según la Gran Encuesta Nacional de intención de votos presentada por UNO DECIDE rumbo a las elecciones generales 2025 que se realizarán este próximo 17 de agosto.

El segundo puesto lo ocupó Samuel Doria Medina con un 12,0% por encima del candidato Manfred Reyes Villa, quien obtuvo el tercer lugar con un 9,7%.

En el cuarto lugar aparece Andrónico Rodríguez con 8,4%, seguido por Rodrigo Paz con 7,3%.

Más atrás aparecen Jhonny Fernández con 1,7%; Eva Copa con 0,4%; después aparecen Pavel Aracena y Eduardo Del Castillo, cada uno con 0,1%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 35,5%.

