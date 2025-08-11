Así será la cobertura que realizará Red Uno el día de las elecciones presidenciales 2025

Red Uno desplegará el operativo Uno Decide, y durante la semana y hasta el próximo domingo 17 de agosto, equipos de prensa serán enviados a diferentes puntos del territorio boliviano.

Los primeros resultados sobre el nuevo presidente electo de Bolivia los conocerá a través de las pantallas de Red Uno el próximo 17 de agosto.

Precisamente el día de los comicios se desplegará un operativo desde tempranas horas del día, donde todo el equipo de prensa estará desplegado en diferentes regiones, se tendrá entrevistas e información, datos y el análisis sobre los primeros resultados.

Brindándole una información de manera imparcial. Red Uno abrirá sus emisiones con la cobertura sobre las elecciones presidenciales desde las 06:00 horas, todo se encuentra listo.

