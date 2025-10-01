Rodrigo Paz pide a sus seguidores votar y quedarse a vigilar las mesas

En un acto proselitista realizado en Viacha, La Paz, el candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, pidió este martes a sus seguidores cuidar el voto durante el balotaje del 19 de octubre de 2025.

“Ya están hablando de que nos quieren quitar las elecciones a las grandes mayorías, ustedes saben bien. No nos van a quitar el voto, por eso voten y quédense a vigilar las mesas, para que no nos roben la elección”, expresó Paz.

El postulante aseguró que está dispuesto a colaborar con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, aunque recalcó que estas deben estar “del lado de las mayorías”.

“Lo estoy diciendo claro en Viacha al TSE: estamos para ayudar a fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y Policía, pero tienen que estar del lado de nuestras grandes mayorías”, manifestó.

Rodrigo Paz participa de distintos actos proselitistas en varios municipios, como parte de su campaña rumbo al balotaje en el que se definirá al próximo presidente y vicepresidente de Bolivia.

