PDC confirma participación de Edmand Lara en debate vicepresidencial

El coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Limberg Olivera, ratificó este martes que el candidato a la vicepresidencia por esa organización política, Edmand Lara, participará en el debate convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), previsto en la ciudad de Santa Cruz.

“Nuestro candidato a vicepresidente Edmand Lara ha dado su palabra de que va a asistir al debate, no porque le sea indispensable, sino porque el pueblo boliviano espera escuchar de manera directa cuáles son las tareas y el plan de gobierno que se va a implementar”, manifestó Olivera en contacto con los medios.

El coordinador del PDC sostuvo que la presencia de los postulantes en este tipo de espacios democráticos es fundamental, ya que la ciudadanía requiere contrastar propuestas y evaluar el liderazgo de cada binomio en competencia.

“El pueblo boliviano necesita ver las caras y medir quién tiene carácter y temperamento para llevar a cabo lo que está proponiendo para el país. Me confirman que sí, el señor Edmand Lara estará en el debate que se realizará en Santa Cruz”, aseguró.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play