Debate vicepresidencial se realizará en el Salón Sirionó de la Fexpocruz este domingo 5 de octubre

El encuentro entre los candidatos a la Vicepresidencia se llevará a cabo la noche del domingo en Santa Cruz, como parte del proceso rumbo al balotaje del 19 de octubre.

Hans Franco

30/09/2025 17:59

Los candidatos a la vicepresidencia Juan Pablo Velasco (Libre) y Edmand Lara (PDC)
La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó este martes que los candidatos a la vicepresidencia Juan Pablo Velasco (Libre) y Edmand Lara (PDC) participarán en el primer debate vicepresidencial del país.

El evento se llevará a cabo el domingo 5 de octubre a las 22:00, en el Salón Sirionó de la Fexpocruz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Con esto se asegura un debate histórico. Es la primera vez que llevaremos adelante un debate vicepresidencial y el domingo 5 de octubre a las 10 de la noche toda Bolivia podrá presenciarlo”, declaró Ávila a Red Uno.

 

Durante la jornada, los vocales del TSE sostuvieron una reunión de coordinación con los delegados de ambas fuerzas políticas, en la que se acordaron los detalles técnicos y metodológicos del encuentro.

El formato incluirá:

  • Ronda de preguntas

  • Dúplica y réplica entre candidatos

  • Duración total de 1 hora con 20 minutos

  • Hasta 8 acompañantes por candidato

Según Ávila, el objetivo es fomentar el contraste público de propuestas y aportar a la transparencia electoral, de cara al balotaje previsto para el 19 de octubre.

Alianza Libre confirma asistencia al debate: 

