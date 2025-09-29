Debate vicepresidencial del 5 de octubre: TSE envió invitación oficial a candidatos de Libre y PDC

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó este lunes que ya se enviaron las invitaciones oficiales a los candidatos a la Vicepresidencia para participar en el primer debate.

El encuentro está previsto para el domingo 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz.

“Ya hemos enviado la invitación a los candidatos a la Vicepresidencia. Ustedes saben que el primer debate va a ser el de los candidatos a la Vicepresidencia que se va a efectuar el 5 de octubre en Santa Cruz”, dijo Hassenteufel en conferencia de prensa.

Los candidatos convocados son Juan Pablo Velasco (por Libre) y Edmand Lara (por el PDC).

El TSE detalló que el debate se enfocará en las atribuciones específicas del cargo de vicepresidente, con énfasis en su papel como conductor del Órgano Legislativo.

El organismo electoral también confirmó que el debate presidencial se realizará el domingo 12 de octubre en la ciudad de La Paz.

Hasta el momento, no se ha enviado la invitación oficial a los candidatos presidenciales, Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) y Rodrigo Paz (PDC), según explicó Hassenteufel.

