TSE realizará simulacros nacionales del Sirepre y del sistema de cómputo entre el 12 y 15 de octubre

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que se llevarán a cabo dos tipos de simulacros nacionales con miras al balotaje del próximo 19 de octubre, con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia en la transmisión y procesamiento de los resultados electorales.

“Vamos a tener dos tipos de simulacros: un simulacro que será para el Sirepre, con la totalidad de nuestros funcionarios, desplazándonos en todos los recintos electorales, y también simulacros para todo el sistema de cómputo. Lo vamos a realizar entre el 12 y 15 de octubre”, explicó Ávila a la Red Uno.

La autoridad precisó que en el ejercicio participarán más de 8.000 funcionarios del Órgano Electoral y alrededor de 600 operadores especializados, quienes pondrán a prueba tanto el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) como el sistema oficial de cómputo.

“El objetivo siempre es mejorar, poner a prueba el sistema, verificar las señales de internet y, el día de las elecciones, poder dar un mayor porcentaje del 100 por ciento de los resultados electorales”, remarcó el vocal Ávila.

