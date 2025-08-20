Unidad propone al TSE organizar debate oficial entre candidatos a la vicepresidencia

La alianza Unidad propuso que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice un debate oficial entre los candidatos a la vicepresidencia, como parte del proceso hacia la segunda vuelta electoral.

El planteamiento fue realizado por el vocero de la alianza, Marco Fuentes, quien sostuvo que el debate debería desarrollarse de forma presencial y bajo la regulación del órgano electoral, para garantizar condiciones equitativas.

“El TSE debe garantizar equidad y transparencia en el debate, de modo que la ciudadanía reciba información clara y en igualdad de condiciones”, afirmó en conferencia de prensa.

La propuesta surge luego de que los postulantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la alianza Libre aceptaran participar en un debate a través de redes sociales. Unidad considera que este tipo de encuentros deben tener carácter institucional y alcance nacional.

Fuentes argumentó que un debate oficial entre vicepresidenciables complementaría los encuentros previstos entre candidatos presidenciales, y permitiría a la ciudadanía “conocer de forma más completa a los equipos que pretenden asumir la conducción del país”.

El vocero concluyó que la iniciativa podría fortalecer el proceso democrático y brindar mayores elementos para una decisión informada en las urnas.

Mira la programación en Red Uno Play