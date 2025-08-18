TEMAS DE HOY:
TSE confirma debate presidencial antes de la segunda vuelta

El encuentro entre los dos candidatos se realizará entre 8 y 10 días antes de la elección del 19 de octubre.

Hans Franco

18/08/2025 19:59

Foto: Primer debate presidencial organizado por el TSE (Archivo)
La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que se organizará un único debate presidencial entre los candidatos Rodrigo Paz Pereira (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre), rumbo a la segunda vuelta programada para el 19 de octubre.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que el encuentro se llevará a cabo entre 8 a 10 días antes de la elección con el fin de garantizar que la ciudadanía tome una decisión con información clara.

“El Órgano Electoral va a seguir organizando debates. Ahora más que nunca necesitamos el voto informado y ese derecho no se va a perder”, señaló Ávila.

Un espacio para comparar propuestas

La autoridad electoral destacó que el debate será una oportunidad para que la población conozca y compare las propuestas de los dos candidatos que buscan la Presidencia del Estado.

“Lanzaremos el debate para que los ciudadanos escuchen las propuestas y vean qué plantean los candidatos”, agregó.

El TSE precisó que en los próximos días se anunciará la fecha exacta, el lugar y el formato del encuentro, que será transmitido a nivel nacional como un espacio democrático y transparente en la recta final de la campaña.

 

