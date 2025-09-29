Juan Pablo Velasco confirma su participación en el debate vicepresidencial del 5 de octubre

El candidato a la Vicepresidencia por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, confirmó este lunes su participación en el debate vicepresidencial convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se realizará el domingo 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz.

“El fin de semana es el debate con Edmand, el 5. Estamos contentos de que va a ir. Esperemos elevar el nivel de debate político. No ataquemos a las personas, ataquemos las ideas”, expresó Velasco.

Durante su declaración, Velasco indicó que utilizará el espacio para presentar el proyecto de gobierno que impulsa junto al candidato presidencial Jorge ‘Tuto’ Quiroga, y para cuestionar las propuestas de sus adversarios “con respeto y altura”.

“Voy a hablar de la obsesión que tengo por Bolivia, de la propuesta que tiene Tuto Quiroga y a cuestionar las propuestas de ellos, siempre hablando con respeto”, afirmó.

Velasco destacó la importancia del evento como espacio democrático y celebró que su oponente, Edmand Lara (PDC), también haya confirmado su asistencia al debate.

“Claro que vamos a estar presentes, celebro también que Edmand ya confirmó, así que ahí nos vemos”, agregó.

El debate vicepresidencial se centrará en el rol constitucional del vicepresidente, especialmente en su labor dentro del Órgano Legislativo.

