TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Viacha Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz

23ºC Santa Cruz de la Sierra

1ºC La Paz

9ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

Sirepre: Ratifica a Rodrigo Paz como líder en el conteo preliminar de actas computadas hasta este lunes

Según los últimos datos preliminares del conteo rápido nacional emitido por el Sirepre, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, mantiene el liderazgo, seguido de Jorge “Tuto” Quiroga de Alianza Libre.

Jhovana Cahuasa

18/08/2025 6:53

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

Este lunes 18 de agosto, los datos actualizados del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), del Tribunal Supremo Electoral, marca como preliminar ganador al candidato Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Seguido del candidato por Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, ambos candidatos se medirán el próximo domingo 19 de octubre en la segunda vuelta.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), hace uso de este sistema de cómputo abierto, para transparentar el proceso electoral, recordemos que el ente tiene un plazo de 7 días después de realizarse las elecciones, para poder entregar los datos oficiales.

El cuadro permite ver los votos válidos, preliminares a un 88% de actas computadas, siendo estos datos preliminares oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD