Sirepre: Ratifica a Rodrigo Paz como líder en el conteo preliminar de actas computadas hasta este lunes

Este lunes 18 de agosto, los datos actualizados del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), del Tribunal Supremo Electoral, marca como preliminar ganador al candidato Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Seguido del candidato por Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, ambos candidatos se medirán el próximo domingo 19 de octubre en la segunda vuelta.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), hace uso de este sistema de cómputo abierto, para transparentar el proceso electoral, recordemos que el ente tiene un plazo de 7 días después de realizarse las elecciones, para poder entregar los datos oficiales.

El cuadro permite ver los votos válidos, preliminares a un 88% de actas computadas, siendo estos datos preliminares oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

