Fallece el precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe, baleado hace dos meses

El senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció la madrugada de este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a las 2:00 a.m. Su muerte se produce tras una larga batalla médica de más de dos meses, derivada de un atentado que sufrió el pasado 7 de junio.

El senador, que había sido hospitalizado después de un ataque en el parque El Golfito del barrio Modelia, no pudo superar una hemorragia en el sistema nervioso central. Este evento agravó su ya delicado estado de salud, según reporta el portal hsbnoticias.com.

El ataque ocurrió cuando Uribe realizaba actividades proselitistas. Desde entonces, permaneció hospitalizado, enfrentando múltiples complicaciones médicas.

La Fundación Santa Fe de Bogotá había emitido un comunicado el sábado 9 de agosto, informando sobre la nueva crisis de salud de Uribe. En ese momento, se le practicaron intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia para estabilizarlo, aunque tuvo que ser sedado y paralizado muscularmente para intentar su recuperación. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la última crisis fue insuperable. La noticia ha generado un profundo pesar en el ámbito político colombiano.

Mira la programación en Red Uno Play