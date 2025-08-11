Maluma interrumpe concierto para regañar a una madre por llevar a su bebé

En un inusual momento que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales, el cantante colombiano Maluma detuvo su concierto en Ciudad de México para llamar la atención a una madre que se encontraba en el público con su bebé. El artista, padre de una niña desde marzo de 2024, expresó su preocupación por la seguridad del menor en un entorno con altos niveles de ruido.

"Con todo respeto, yo ya soy padre", comenzó Maluma, dirigiéndose directamente a la mujer. "¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están altísimos, donde el sonido está durísimo?".

El intérprete de "Hawái", quien recientemente se convirtió en padre de una niña llamada París, criticó la "irresponsabilidad" de la madre, señalando que el bebé no llevaba protección auditiva. Además, le reprochó que lo estuviera "meneando como si fuera un juguete".

"Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto", enfatizó el cantante.

La intervención del artista concluyó con un consejo: "Para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?". Sus palabras fueron recibidas con aplausos por la mayoría del público, que respaldó su mensaje sobre la importancia de proteger a los menores en eventos masivos y ruidosos. El video del momento ha generado un amplio debate en internet, con muchos usuarios apoyando la postura de Maluma.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play