TSE publica nómina de mesas de sufragio en el exterior para las elecciones generales

En cumplimiento de la actividad 56 del Calendario Electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo pública la nómina de mesas de sufragio que funcionarán en el exterior en las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

De manera paralela, los Tribunales Electorales Departamentales difundieron las nóminas correspondientes a sus jurisdicciones, disponibles para la ciudadanía a través de la página web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Según el reporte oficial, Argentina es el país con mayor número de bolivianos habilitados para votar, con un total de 162.531 ciudadanos. En el otro extremo, Costa Rica registra la menor cantidad de electores, con apenas 116.

En la lista de países con mayor número de votantes le siguen: España (82.273), Brasil (47.623), Chile (44.801) y Estados Unidos (15.222). También figuran Italia (7.134), Gran Bretaña (2.070), Suiza (1.662), Perú (1.359), Francia (1.105), Paraguay (583), México (574), Suecia (536), Uruguay (375), Japón (307), Alemania (264), Bélgica (204), Colombia (163), Ecuador (162), Países Bajos (123) y Panamá (120).

En aplicación de la Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM N° 318/2025, de fecha 1 de julio, no se incluyeron en este proceso electoral los países de Austria, Canadá, China, Corea del Sur, Cuba, Egipto, India, Nicaragua, Rusia y Venezuela.

El TSE recordó que los bolivianos residentes en el exterior participan exclusivamente en la elección de presidente y vicepresidente, conforme a la normativa vigente.

