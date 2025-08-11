TEMAS DE HOY:
TCP ordena paridad de género en binomios presidenciales a partir de la próxima elección

Con este fallo, las organizaciones políticas deberán presentar fórmulas presidenciales compuestas por un hombre y una mujer: si el postulante a la Presidencia es hombre, la candidatura a la Vicepresidencia deberá ser de una mujer, y viceversa.

Hans Franco

11/08/2025 11:56

El Alto

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio a conocer que se emitió una sentencia que dispone el cumplimiento de la paridad de género en el binomio presidencial de todas las fuerzas políticas que participen en elecciones nacionales.

“El tribunal Constitucional en el marco de sus atribuciones ha cumplido y de hoy en adelante la igualdad en las postulaciones para la presidencia y vicepresidencia es obligatoria y tiene que respetarse, esto es un deber cumplido con las mujeres desde el Tribunal Constitucional”, dijo Vargas en el acto público.  

La decisión fue presentada en un acto en la Universidad Pública de El Alto y calificada como “histórica” por el propio Tribunal Constitucional. El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, junto con el decano Yván Espada, precisaron que la medida se aplicará desde la próxima elección, para no interferir en el actual proceso electoral en curso.

Con este fallo, las organizaciones políticas deberán presentar fórmulas presidenciales compuestas por un hombre y una mujer: si el postulante a la Presidencia es hombre, la candidatura a la Vicepresidencia deberá ser de una mujer, y viceversa, garantizando así la alternancia de género en las más altas autoridades del Estado.

