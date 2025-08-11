TEMAS DE HOY:
Deportes

Histórico: Bolivia logra su primer oro en esgrima con Esteban Mayer

La medalla de oro de Esteban Mayer se suma al creciente protagonismo que Bolivia empieza a mostrar en competencias internacionales, abriendo una nueva etapa para la esgrima nacional y para el deporte olímpico del país

Omar Aguirre

11/08/2025 11:41

El joven esgrimista boliviano Esteban Mayer, de 18 años, escribió una página dorada en la historia del deporte nacional al conquistar la primera medalla de oro para Bolivia en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En una final electrizante de Esgrima, Mayer se impuso por 15-13 al estadounidense William Lim, demostrando técnica, velocidad y una determinación que cautivó al público presente en el Polideportivo de la capital paraguaya.

El triunfo no solo representa la primera presea dorada de Bolivia en esta disciplina, sino que también marca un precedente para las futuras generaciones de esgrimistas en el país. Con esta hazaña, Mayer se consolida como una de las jóvenes promesas del deporte sudamericano.

"Ser la primera medalla de oro me enorgullece mucho", declaró Mayer visiblemente emocionado tras la premiación, en la que ondeó la bandera boliviana desde lo más alto del podio.

