TSE confirma la suspensión del segundo debate presidencial 

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió este lunes, suspender el segundo debate presidencial programado para este martes 12 de agosto, debido a que muchos candidatos se excusaron de participar porque están ocupados con sus cierres de campaña, en los últimos días antes del silencio electoral que inicia este jueves 14.

Los candidatos que se excusaron de participar mediante notas escritas son Manfred Reyes Villa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. A ello se suma que parte de los organizadores del debate como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Asociación Nacional de la Prensa, pidieron al TSE reconsiderar suspender el debate porque no tendría sentido sino están presentes los ochos candidatos presidenciales.

Noticia en desarrollo…

Mira la programación en Red Uno Play