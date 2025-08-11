Senadora envía solicitud de informe al Gobierno por ingreso de venezolanos al país

La senadora Centa Rek (Creemos) envió este lunes una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Gobierno para conocer, de manera documentada, el ingreso aparentemente irregular de decenas de ciudadanos venezolanos al país en vuelos chárter.

La solicitud incluye 10 preguntas que deben ser respondidas y respaldadas con documentos, considerando que —según Rek— el Gobierno debió informar a la ciudadanía sobre el ingreso masivo de extranjeros, cuyos propósitos de estadía no están claros.

“Es necesario que el ministro de Gobierno explique detalladamente sobre el ingreso masivo y sin claridad de cientos de extranjeros en vuelos chárter. Este ingreso debe ser explicado de inmediato, porque queremos saber quién los autorizó y con qué motivo”, afirmó la legisladora.

Entre las principales preguntas que plantea la PIE están: ¿Quién autorizó el ingreso de estos extranjeros?, ¿Qué controles migratorios se aplicaron? y ¿Por qué se utilizó Bolivia como punto de tránsito?

“Estoy exigiendo al Ministerio de Gobierno y a Migración que documenten cada detalle, porque la seguridad nacional y la integridad de nuestros procesos democráticos están en juego”, subrayó Rek.

