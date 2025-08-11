Así trasladaron el féretro de Miguel Uribe hacia la funeraria en Bogotá

El coche fúnebre con el cuerpo del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, salió este lunes en medio de un amplio esquema de seguridad. Según la información, el féretro será trasladado a la funeraria Gaviria para los arreglos respectivos y, posteriormente, llevado al Congreso de la República, donde se rendirá homenaje póstumo.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció esta mañana, a los 39 años, tras pasar dos meses en cuidados intensivos. La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990. Hijo de un periodista asesinado por el narcotráfico, el legislador opositor murió a la 1H56 locales (6H56 GMT) luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la clínica donde estaba internado.

"Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", escribió su esposa María Claudia Tarazona, en un mensaje acompañado de una fotografía de la pareja.

Videos de celular muestran el momento del atentado el 7 de junio, durante una mitin en un barrio popular de Bogotá. Disparos, gritos, el candidato ensangrentado se desploma. Sus escoltas hieren en la pierna al atacante de 15 años mientras huye. El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza, en un caso investigado por la fiscalía como "magnicidio" para identificar a los autores intelectuales. "Sentimos tristeza porque nuestra vida es menospreciada por las estructuras criminales que nos gobiernan", dijo a la AFP el profesor de 64 años Pablo Peña, con voz entrecortada en el sitio del atentado. Un puñado de personas rezaba allí este lunes junto a un altar con imágenes católicas, velas y flores.

Disidencias en la mira

Las autoridades han capturado a seis personas, incluido el pistolero, y señalan como principal sospechosa a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. Alias Zarco Aldinever, número dos de esa organización, murió recientemente en Venezuela por un ataque de la guerrilla ELN, informó el Ministerio de Defensa este lunes. Entre los detenidos están el menor que disparó y Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño", supuesto cerebro logístico del ataque. La fiscalía les imputará nuevos cargos por "el delito de homicidio agravado", dijo el lunes un responsable a la AFP.

El político de derecha deja un hijo pequeño ya tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias. "Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad", dijo en la red social X el presidente izquierdista Gustavo Petro.

La vida de Miguel Uribe estuvo marcada por la violencia del conflicto armado colombiano. Su madre fue asesinada mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991. La afamada periodista Diana Turbay murió en un operativo de uniformados que intentaban rescatarla. El capo de la cocaína ordenó su rapto en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos. Uribe tenía cuatro años cuando quedó huérfano junto a su hermana mayor María Carolina. Su abuelo Julio César Turbay fue presidente entre 1978 y 1982. Luego él se hizo también político, con una ideología centrada en la seguridad, ofensiva contra el narcotráfico y en oposición al acuerdo de paz de que desarmó a la guerrilla FARC en 2017.

Presidenciales 2026

El atentado marca la campaña hacia las presidenciales, con el fantasma del magnicidio que en el pasado frenó con balas la aspiración presidencial de cinco políticos en el siglo XX. Entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia, según el centro de investigación Indepaz. "La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre", dijo la vicepresidenta Francia Márquez, sobreviviente a un atentado con granadas y fusiles en 2019.

Los restos de Uribe son velados en el Congreso desde la tarde de este lunes hasta el miércoles.

La Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y varios gobernantes del mundo lamentaron el fallecimiento de Uribe. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, exigió en X "justicia para los responsables". "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza", escribió en X el expresidente colombiano y máximo líder de la derecha Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria y condenado por soborno a testigos. El exmandatario no tiene vínculos familiares con el senador asesinado.

